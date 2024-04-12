Özel: Teleferik kazasını incelemek üzere CHP heyeti Antalya’ya gidiyor

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin 10 kişilik ekibin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket ettiğini bildirdi. Özel, vefat kişinin ailesine başsağlığı yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili paylaşım yaptı. Özel, 10 milletvekilinden oluşan bir ekibin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağını belirten Özel, "Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz" ifadesini kullandı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.