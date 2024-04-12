Özel: Teleferik kazasını incelemek üzere CHP heyeti Antalya’ya gidiyor

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin 10 kişilik ekibin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket ettiğini bildirdi. Özel, vefat kişinin ailesine başsağlığı yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili paylaşım yaptı. Özel, 10 milletvekilinden oluşan bir ekibin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağını belirten Özel, "Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz" ifadesini kullandı.