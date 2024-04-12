Alanya'da motosiklete bir kurban daha: O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

5 Nisan'da Alanya'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 6 gün hayata tutunabilen Alanya Belediyesi çalışanlarından Mehmet Uymaz kurtarılamayarak can verdi.

Alanya'nın İncekum Mahallesinde motorsiklet kazası geçiren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mehmet Uymaz (32), kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( ALKÜ) yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uymaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Türktaş Mahallesi Kovallar Mezarlığı'na defnedildi.

KAZA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Uymaz'ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı korkunç kaza anları kameralara yansıdı

BAŞKAN ÖZÇELİK TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Başsağlığı mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz Mehmet Uymaz'ın, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Son yolculuğuna uğurlanan Mehmet kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi