Cami hoparlöründen ilginç müzik yayını: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay!

Cami hoparlöründen gelen şarkı sesleri bir anda bütün mahallede şaşkınlığa neden oldu. Ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşlar, cami imamına sordu. Camiye anında gelen imam, içeride küçük bir kız çocuğunun mikrofonla şarkı söylediğini görünce yüzleri gülümsetti.
Cami Hocası gülerek "Ne yapıyorsun burada? Herkes aradı" diyerek küçük kızı uyarınca, Küçük kız da "Arasın ya" cevabını verdi. O anlar ise sosyal medyanın gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Camiye giren küçük bir kız çocuğu mikrofonu alıp şarkı söyledi. Cami hoparlöründen bir anda gelen sesleri duyan vatandaşlar önce şaşırıp ardından da cami hocasını arayarak durumu bildirdi.
Cami hocası, ise küçük kızın yanına gitti. O anları da telefonuna çeken cami hocası, içeride küçük kızın şarkı söylediğini görünce hem şaşırdı hem de gülümsedi.
Cami Hocası küçük kıza, "Ne yapıyorsun burada? Herkes aradı" derken, Küçük kızın da "Arasın ya" yanıtı güldürdü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, olumlu tepkiler aldı. Söz konusu görüntülerin nerede kaydedildiği ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.