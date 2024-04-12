- Ekonomi

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak! ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı...

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Dünya ünlü yatırım bankası Bank Of America (BofA) piyasalara ilişkin yaptığı tahminle yatırımcıları şaşkına çevirdi.

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak! ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı... mask
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Atlın fiyatlarındaki yükseliş sürerken ABD merkezli dev yatırım bankası Bank Of America (BofA) altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir analiz yayılandı.

ABD’li banka yıl sonuna kadar ons altın fiyatlarının 3 bin doları aşacağı tahmininde bulundu. Banka tarafından yayınlana analize göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması ve diğer merkez bankalarından gelen taleplerle birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

BofA, Çin Merkez Bankası’nın geçen sene 200 tondan fazla altın toplayarak piyasayı desteklediğini hatırlatırken ülkede bireysel talebinden çok yüksek olduğuna vurgu yaptı.


ABD’li banka daha öncede Fed'in yılın ilk döneminde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2 bin 400 dolar seviyelerinde tahmininde bulunumuştu. Banka son analizi ile tahminlerini yukarı çekerek ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar tahminini açıkladı.

Bu tahmine göre bugün için 2 bin 353 dolar seviyesinden işlem gören ons altın için yüzde 28, gümüş için ise yüzde 8'lik bir yükseliş bekleniyor.

Bank of America, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti. Alüminyum için fiyat tahmini ise 2 bin 250 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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12 Nis 2024 - 20:01 - Ekonomi

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