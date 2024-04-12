Antalya teleferik kabini düştü; 1 ölü, çok sayıda mahsur! Kurtarma çalışmaları bitti

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasıyla ilgili her geçen dakika yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, 16 kabiden 128 kişinin tahliye edildiği açıklarken 8 kabinde 43 kişinin tahliyesinin sürdüğünü duyurdu. Öte yandan Memiş, bölgede bugün başlayan rüzgara da dikkat çekerek bu durumun uçuşlarda yer yer sorunlara yol açtığını anlattı. Memiş, hava kararmadan operasyonu tamamlamayı öngördüklerini belirtti. Diğer yandan Antalya'da teleferikte mahsur kalanların ekipler tarafından kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı. Ayrıca teleferik kazası kabindeki bir genç kızın kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.45 itibarıyla teleferik kazası sonrası 19 kabindeki 137 kişinin ekipler tarafından tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Tahliye edilenlerden 9 kişinin ambulans ile hastaneye sevki gerçekleşmiştir. Tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaşarak, "Antalya'da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYET ARZ ETMEMEKTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralı vatandaşların sağlık durumlarının ciddi olmadığını belirtti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30’u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Sağlık Bakanı Koca: Antalya'da teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

22,5 SAAT SONRA BÜTÜN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Dün saat 17.28'de meydana gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 22,5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı. İçerisinde çocuk ve yabancı tatilcilerin de bulunduğu grubu UMKE personeli karşıladı.

'FELAKET GİBİYDİ'

Büyük korku yaşayan Serap Gül, “Çok kötüydü, felaket gibiydi. Çocuklar için eğlenmeye geldik. Umduğumuz gibi olmadı. Biz 8 kişiydik, 4 turist vardı. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi. Çocukları için teleferiğe geldiklerini belirten Yasin Gül, “Ben zaten depremzedeyim bir de bununla karşılaştım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Korkmadan dolayı değil de mahsur kaldık. Deprem nedeniyle bu etkiledi. Çocukların psikolojisi düzelsin diye getirdik başımıza geldi" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı personeli, helikopterden inen kazazedelerin ellerini bir an olsun bırakmadı. Büyük korku yaşadığı gözlenen bir kadın ise uzun süre gözyaşı döktü.

Diğer yandan kabinde mahsur kalan turistler, fotoğraf makineleri ile kendilerini kurtaran helikopterin fotoğraflarını çekti.