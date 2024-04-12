Antalya şokta! Teleferik kabini düştü. 1 ölü, çok sayıda mahsur kalanlar var

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, içerisinde 5-6 kişinin bulunduğu değerlendirilen teleferik kabini düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattındaki kabinlerden biri, saat 18.00 sıralarında düştü. İçerisinde 5-6 kişinin olduğu değerlendirilen kabinin düştüğü yere ulaşmak için AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten düşen kabinin bulunduğu ulaşmak için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Son dakika bilgilerine göre düşen kabinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.