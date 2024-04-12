Antalya şokta! Teleferik kabini düştü. 1 ölü, çok sayıda mahsur kalanlar var

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, içerisinde 5-6 kişinin bulunduğu değerlendirilen teleferik kabini düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattındaki kabinlerden biri, saat 18.00 sıralarında düştü. İçerisinde 5-6 kişinin olduğu değerlendirilen kabinin düştüğü yere ulaşmak için AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten düşen kabinin bulunduğu ulaşmak için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Son dakika bilgilerine göre düşen kabinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.