Erken emeklilik bekleyenlere duyuruldu: Gözler o oranda...



Milyonlarca çalışan gelecekte emekli olmak için prim gün sayısını doldurmak zorunda. Ancak bu gün sayısı SSK ve Bağ-Kur’lularda değişiklik gösteriyor.



Esnaf ve sanatkârların prim gün sayısındaki eşitsizlik sorunu ise gündeme gelmeye devam ediyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, eşitsizliğin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve sigorta prim teşviklerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Esnafın maliyetlerinin artmasıyla birlikte prim ödemelerinde destek sağlanması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Primi dolan esnaf yaşı beklerken sağlık hizmeti alabilmeli” dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artık yerel seçimler sona erdiğini, Esnaf ve sanatkârın en önemli sorunlarından birinin prim gün sayısındaki eşitsizlik olduğunu söyledi. Palandöken, “Cumhurbaşkanımız tarafından esnafımızın prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürüleceği müjdesi camiamızda büyük bir sevinçle karşılanmıştı ancak henüz hayata geçirilmedi. Bu müjde bir an evvel hayata geçirilerek esnafımızın prim günü 7 bin 200’e sabitlenmeli. Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli” ifadelerini kullandı.



“ARADA 5 YILLIK FARK VAR”

Bayramdan sonraki süreçte esnaf ve sanatkarların sorunlarının yeniden masaya yatırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, Bağ-Kur'lu çalışanların hizmet süresi çok uzun, Sabah 6’da dükkanı açıp, gece 12’ye kadar çalıştığını söyledi. Yanlarında çalışan ise 8 saatle sınırlı olduğunu belirten Palandöken, Bağ-Kur'lu esnafın 9 bin günde emekli olurken SSK’lı çalışanların 7 bin 200 günde emekli olmasından dert yandı.



Palandöken, “Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Emeklilik sürelerinde SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda ‘ devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ denmesine rağmen, esnafımız uzun prim gün sayısı ile mağdur oluyor. SSK ile çalışanlar ay sonu geldiğinde maaşını alırken esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Mağduriyetin önlenmesi için Sosyal Güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli” dedi.



Ayrıca, sigorta primleri çok yüksek olduğu için düzenli prim ödeyenlere verilen teşvikin yükseltilmesini isteyen Palandöken, enflasyon yükseldikçe, vatandaşın sıkıntıları arttıkça bu da dolayısıyla esnafa yansıdığını söyledi. Esnaf sattığı malın yerine yenisini koyamadığını belirten Palandöken, kiralar, faturalar, akaryakıt, hammadde, yanındaki sigortalı çalışan gibi maliyetlerin esnafı zorladığını aktardı.



Palandöken, “Bunlara ilave bir de yüksek primler yük oluyor. Bu kapsamda düzenli prim ödeme teşvik oranının yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılması bile esnafımızı rahatlatır. Bayramdan sonraki süreçte esnafımızın prim günü mağduriyeti, haksız rekabet ve perakende yasası ile birlikte sosyal güvenlik yasasının tekrar masaya yatırılması lazım. Hem hakkaniyetle iş yapan esnafın hayatını idame ettirebilmesi hem de yeni nesil esnafların piyasaya aktör olarak çıkabilmeleri için bu sözlerin tutulmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber