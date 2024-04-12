İşte bankaların konut kredisi oranları...

Peki kredi çekerek konut almak mantıklı mı? Hangi banka konut kredisi için ne kadar faiz uyguluyor? Kredi çektiğinizde aylık ödemeniz ne kadar olur? Konut kredisine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Üretim maliyetlerindeki artış konut piyasasında da hızlı yükselişlere neden oldu. Müteahhitler ürettikleri konutları daha yavaş satabilmeye başladı. Peki belli bir birikimi olan vatandaşlar parasını kredi çekerek ödemeleri halinde zarar mı eder, kar mı elde eder?
2 milyon liralık konut kredisi kullanan bir vatandaş 10 yıllık vade planı ile aylık ne kadar öder? Toplamda ödeyeceği miktar kaç milyonu bulur?
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,07
Toplam Ödeme 7.589.615 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
63.075 lira
Garanti BBVA Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,63
Toplam Ödeme 8.849.689 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
73.620 lira
ING Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,64
Toplam Ödeme 8.877.463 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
73.811 lira
Vakıfbank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,79
Toplam Ödeme 9.213.079 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
76.683 lira
DenizBank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,79
Toplam Ödeme 9.214.217 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
76.683 lira
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,89
Toplam Ödeme 9.444.238 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
78.607 TL
Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,89
Toplam Ödeme 9.444.781 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
78.607 lira
Alternatif Bank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 4,35
Toplam Ödeme 10.514.611 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
87.529 lira
HSBC Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 5,00
Toplam Ödeme
12.052.220 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
100.287 lira
Fibabanka Konut Kredisi
Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 5,32
Toplam Ödeme
12.804.583 TL
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
106.612 lira
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.