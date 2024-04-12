İşte bankaların konut kredisi oranları...

Peki kredi çekerek konut almak mantıklı mı? Hangi banka konut kredisi için ne kadar faiz uyguluyor? Kredi çektiğinizde aylık ödemeniz ne kadar olur? Konut kredisine ilişkin ayrıntılar haberimizde...



Üretim maliyetlerindeki artış konut piyasasında da hızlı yükselişlere neden oldu. Müteahhitler ürettikleri konutları daha yavaş satabilmeye başladı. Peki belli bir birikimi olan vatandaşlar parasını kredi çekerek ödemeleri halinde zarar mı eder, kar mı elde eder?



2 milyon liralık konut kredisi kullanan bir vatandaş 10 yıllık vade planı ile aylık ne kadar öder? Toplamda ödeyeceği miktar kaç milyonu bulur?



Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 3,07

Toplam Ödeme 7.589.615 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

63.075 lira



Garanti BBVA Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 3,63

Toplam Ödeme 8.849.689 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

73.620 lira



ING Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 3,64

Toplam Ödeme 8.877.463 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

73.811 lira



Vakıfbank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 3,79

Toplam Ödeme 9.213.079 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

76.683 lira



DenizBank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 3,79

Toplam Ödeme 9.214.217 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

76.683 lira



Ziraat Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 3,89

Toplam Ödeme 9.444.238 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

78.607 TL



Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 3,89

Toplam Ödeme 9.444.781 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

78.607 lira



Alternatif Bank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 4,35

Toplam Ödeme 10.514.611 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

87.529 lira



HSBC Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 5,00

Toplam Ödeme

12.052.220 lira

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

100.287 lira



Fibabanka Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira

Aylık Faiz yüzde 5,32

Toplam Ödeme

12.804.583 TL

Aylık Taksit Tutarı 120 ay

106.612 lira

Kaynak: Kamu Son Haber