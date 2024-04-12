- Ekonomi

İşte bankaların konut kredisi oranları...

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Yüksek enflasyonla mücadele ve Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikalarının ardından ev almak isteyenlerin de hayali suya düştü. Bankaları tüketici kredilerinden bireysel kredilere taşıt ve konut kredisi faizlerinde değişikliğe gitti.

İşte bankaların konut kredisi oranları... mask
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Peki kredi çekerek konut almak mantıklı mı? Hangi banka konut kredisi için ne kadar faiz uyguluyor? Kredi çektiğinizde aylık ödemeniz ne kadar olur? Konut kredisine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Üretim maliyetlerindeki artış konut piyasasında da hızlı yükselişlere neden oldu. Müteahhitler ürettikleri konutları daha yavaş satabilmeye başladı. Peki belli bir birikimi olan vatandaşlar parasını kredi çekerek ödemeleri halinde zarar mı eder, kar mı elde eder?

2 milyon liralık konut kredisi kullanan bir vatandaş 10 yıllık vade planı ile aylık ne kadar öder? Toplamda ödeyeceği miktar kaç milyonu bulur?


Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,07
Toplam Ödeme 7.589.615 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
63.075 lira

Garanti BBVA Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,63
Toplam Ödeme 8.849.689 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
73.620 lira

ING Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,64
Toplam Ödeme 8.877.463 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
73.811 lira


Vakıfbank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,79
Toplam Ödeme 9.213.079 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
76.683 lira

DenizBank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,79
Toplam Ödeme 9.214.217 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
76.683 lira

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,89
Toplam Ödeme 9.444.238 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
78.607 TL


Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 3,89
Toplam Ödeme 9.444.781 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
78.607 lira

Alternatif Bank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 4,35
Toplam Ödeme 10.514.611 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
87.529 lira

HSBC Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 5,00
Toplam Ödeme
12.052.220 lira
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
100.287 lira


Fibabanka Konut Kredisi

Kredi Tutarı 2.000.000 lira
Aylık Faiz yüzde 5,32
Toplam Ödeme
12.804.583 TL
Aylık Taksit Tutarı 120 ay
106.612 lira

Kaynak: Kamu Son Haber

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12 Nis 2024 - 17:05 - Ekonomi

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