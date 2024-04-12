- Ekonomi

Herkes bu yatırım aracına yöneliyor... Yeni trend dünyayı kasıp kavurdu

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Evren Devrim Zelyut, o yatırım aracının tarihi rekor kıracağını açıkladı.

Herkes bu yatırım aracına yöneliyor... Yeni trend dünyayı kasıp kavurdu mask
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Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı farklı yatırım kollarına değerlendirmek amacıyla tercih ediyor. Bunlardan biri ise son zamanlarda artış gösteren Borsa İstanbul oldu. BİST 100’de rekor artış sonrasında 9 bin 814 seviyesine kadar geldi. BİST 100’ün geleceği ise merak ediliyor.

Pek çok ünlü ekonomist ise borsada geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Onlardan biri ise Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut oldu.

ZELYUT: 10 BİN 100 SEVİYESİ AŞARSA ASIL REKORLAR KIRILACAK

Zelyut, borsada yaşanan rekora ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunurken, “Borsa, 312 doları geçtikten sonra, 10 bin 100 endeksi geçtikten sonra rekorlar kırmaya başlayacağız. Yabancının girişi geometrik dizi olarak o seviyede artmaya başlayacak. Bu iyi ve güçlü durumdaki şirketlerde gerçekten getiri oranlarını daha da yukarı taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

“TEKRAR DÜŞEBİLİR, HEDEFİNİZ SAĞLAM OLMASI GEREKİYOR”

Borsanın inişli çıkışlı bir yatırım aracı olduğuna değinen Zelyut, “Ekonomi ve siyasette eğer çözüme ulaşılırsa, hala önü açık. Evet, doğru, 9 bin 850'den geri gelebilir, tekrar düşebilir, ama unutmayın, borsa roket gibi yukarı giden bir yatırım değil, inişli çıkışlı bir şekilde ilerler. Hedefiniz sağlamsa, o hedefe doğru ilerleyen bir yapıdır” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# sonra, Bir, Son, rekor

12 Nis 2024 - 17:00 - Ekonomi

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