Rekor maaş ile iş ilanı!

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Almanya’da  bir bilimsel araştırma için 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişiler arandığı açıklandı. Araştırmanın amacı, astronotların yerçekimsiz ortamın olumsuz etkilerine karşı nasıl hazırlıklı olabileceğini anlamaya yönelik olduğu belirtildi.

Köln kentinde yapılacak bu araştırmada, uzun süreli bir seyahatin insan vücudu üzerindeki baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları gibi olumsuz etkileri gözlemlenecek. Gönüllüler, baş tarafı 6 derece eğik yataklarda 60 gün boyunca uyuyacaklar. Bu eğimde vücuttaki sıvılar, uzaydaki astronotlarınkine benzer şekilde yer değiştirdiği belirtiliyor.


Yerçekimi olmamasından dolayı vücudun üst kısmına daha fazla, bacaklara daha az sıvı akışı sağlanıyor. Bu durum, kafadaki basıncın artmasına, kemiklerin ve kasların zayıflamasına, denge duygusunun bozulmasına ve dolaşım sisteminin değişmesine neden oluyor. Bu değişiklikler, Ay ya da Mars’a iniş sonrasında astronotlar için önemli bir sorun teşkil ediyor ve tüm misyonu tehlikeye sokabiliyor. Araştırmacılar, vücuttaki bu değişikliklere karşı önlemler geliştirmeyi planlıyor.

DENEKLER DÖRT GRUBA AYRILACAK

Hissi Canlı Tutma Grubu: Vücut konumu ve hareketleriyle ilgili hissi canlı tutmak için özel bir simülatör yer alacak.

Kontrol Grubu: Sadece yatakta yatarak, fiziksel faaliyette bulunulmadığındaki durum gözlemlenecek.

Ek Ağırlık ve Kuvvet Grubu: Ek ağırlık ve kuvvet antrenmanları gerçekleşecek.

Elektriksel Kas Uyarımı Grubu: Kaslar, elektriksel kas uyarımı yoluyla uyarılması sağlanacak.

İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER

Araştırma, toplam 88 gün sürecek ve katılacak gönüllülerin 24-55 yaş aralığında, 153 ila 190 santimetre boyunda olması şartı aranıyor. Sağlıklı olmak, sigara içmemek ve iyi Almanca konuşmak da aranan nitelikler arasında bulunuyor.

KATILIMCILARA 621 BİN 470 LİRA VERİLECEK

Katılımcılara 18 bin Euro (621 bin 470 lira) masraf tazmini ödenmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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12 Nis 2024 - 16:48 - Ekonomi

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