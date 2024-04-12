Serenay Sarıkaya cesur tarzıyal gündeme bomba gibi düştü

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı Mert Demir ile bir süredir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, tatil dönüşü Demir ile görüntülenince aşk belgelenmişti.
TARZI GÜNDEM OLDU
Serenay Sarıkaya aşk açıklamasının ardından şimdi de kırmızı halıda tercih ettiği iddialı elbiseyle gündemde. GQ Global Creativity Awards gecesine giden oyuncu siyahlar içinde ancak son derece cesur bir şekilde kırmızı halıda boy gösterdi. Sosyal medyada bir kesim Serenay Sarıkaya'nın tarzını çok beğenirken diğer kesim ise adeta yerden yere vurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.