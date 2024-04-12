Yok artık! Ünlü isim kendi sütünü sağıp içti

Müzisyen Travis Barker ile evli olan reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, tüp bebek tedavisininin ardından hamile kalarak doğum yapmıştı. Hamile kalmak için seks orucu, vajina masajı gibi birçok ilginç yöntem denemişti. Kourtney Kardashian ise son olarak kendi sütünü sağıp içti.

ŞAŞIRTAN İTİRAF

Ünlü isim birkaç saat boyunca kendini iyi hissetmeyince kendi sütünün sağarak bir bardak içtiğini itiraf etti. Yatakta uzanırken çekilmiş bir karesini paylaşan Kourtney, paylaşımında "Bu filtre çılgınca ve az önce bir bardak anne sütü sağdım çünkü kendimi hasta hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi