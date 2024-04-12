Yok artık! Ünlü isim kendi sütünü sağıp içti

Müzisyen Travis Barker ile evli olan reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, tüp bebek tedavisininin ardından hamile kalarak doğum yapmıştı. Hamile kalmak için seks orucu, vajina masajı gibi birçok ilginç yöntem denemişti. Kourtney Kardashian ise son olarak kendi sütünü sağıp içti.
ŞAŞIRTAN İTİRAF
Ünlü isim birkaç saat boyunca kendini iyi hissetmeyince kendi sütünün sağarak bir bardak içtiğini itiraf etti. Yatakta uzanırken çekilmiş bir karesini paylaşan Kourtney, paylaşımında "Bu filtre çılgınca ve az önce bir bardak anne sütü sağdım çünkü kendimi hasta hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.