Yerel gazete kurşun yağmuruna tutuldu

Motosikletle gelen 2 kişi ofise 6 el ateş edip kaçtı. Ofiste kimse olmadığı sırada yapılan saldırıda, kurşunların isabet ettiği camlar kırıldı, koltuk ve duvarda delikler oluştu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 6 boş kovan bulduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA