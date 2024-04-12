Yerel gazete kurşun yağmuruna tutuldu

Motosikletle gelen 2 kişi ofise 6 el ateş edip kaçtı. Ofiste kimse olmadığı sırada yapılan saldırıda, kurşunların isabet ettiği camlar kırıldı, koltuk ve duvarda delikler oluştu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 6 boş kovan bulduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.