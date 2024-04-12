Video çekmek isterken canından oldu

3 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen olayda Özbekistanlı Sardor Gabborov, evde bulunan silah ile video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istedi. Silahın şarjörünü çıkararak masaya bıraktı. Masada bulunan silahı alan Arkadaşı Ubaydullo Rakhmatılloev (23), tabancanın tetiğine basınca Gabborov'u başından vurdu. Gabborov kanlar içinde yere yığıldı.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sardor Gabbarov’un öldüğü belirlendi. Polis ise Ubaydullo Rakhmatılloev’u gözaltına aldıktan sonra evde incelemelerde bulundu. Cenaze incelemelerden sonra Adli Tıp Kurumu'nda sevk edildi. Ubaydullo ise tutuklanırken cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.