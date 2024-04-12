12 Nis 2024 - 13:47- Asayiş G:

Cips paketinin içinden çıkan şoke etti

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İstanbul Sancaktepe'de şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri aldığı tespit edilen 1 kişinin evinde yapılan aramada ise, duvara gizlenmiş ve cips paketine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

Cips paketinin içinden çıkan şoke etti mask
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10 Nisan’da Sancaktepe'te gerçekleştirilen denetimlerde S.E. şüphe üzerine durduruldu. S.E.’nin üzerinde 5 adet extasy ve 1.58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin uyuşturucu maddeleri T.M.H. isimli yaşı küçük bir kişiden aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüpheli Kadıköy’de yakalandı. Yaşı küçük şüphelinin üst aramasında; 10 adet extasy, 4.61 gram uyuşturucu maddeyle, 750 lira nakit para ele geçirildi.

CİPS PAKETİNDEN MARİUHANNA ÇIKTI

Şüphelinin Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesindeki evinde yapılan aramalarda ise, duvara gizlenmiş ve cips paketine saklanmış 111 gram mariuhanna, 76 adet extasy bulundu. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA

# Bir, kişi

12 Nis 2024 - 13:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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