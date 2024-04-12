Cips paketinin içinden çıkan şoke etti

10 Nisan’da Sancaktepe'te gerçekleştirilen denetimlerde S.E. şüphe üzerine durduruldu. S.E.’nin üzerinde 5 adet extasy ve 1.58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin uyuşturucu maddeleri T.M.H. isimli yaşı küçük bir kişiden aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüpheli Kadıköy’de yakalandı. Yaşı küçük şüphelinin üst aramasında; 10 adet extasy, 4.61 gram uyuşturucu maddeyle, 750 lira nakit para ele geçirildi.
CİPS PAKETİNDEN MARİUHANNA ÇIKTI
Şüphelinin Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesindeki evinde yapılan aramalarda ise, duvara gizlenmiş ve cips paketine saklanmış 111 gram mariuhanna, 76 adet extasy bulundu. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.