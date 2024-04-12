- Asayiş

Acı olay! Yaralılara yardım etmeye gidiyordu; canından oldu

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Kırıkkale'de kazada yaralananlara yardım etmeye giden Yunus Kızılırmak (24), başka bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Acı olay! Yaralılara yardım etmeye gidiyordu; canından oldu mask
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Kırıkkale yönüne giden İ.A. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü İ.A. ile yanındaki E.B. yaralandı. Kazayı gören diğer iki araçtakiler, kazazedelere yardıma geldi. Bu sırada aynı yönde giden otomobil, yolda bulunan Yunus Kızılırmak'a ve park halindeki taksiye çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

Kızılırmak ile İ.A. ve E.B., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yunus Kızılırmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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12 Nis 2024 - 13:03 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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