Acı olay! Yaralılara yardım etmeye gidiyordu; canından oldu

Kırıkkale yönüne giden İ.A. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü İ.A. ile yanındaki E.B. yaralandı. Kazayı gören diğer iki araçtakiler, kazazedelere yardıma geldi. Bu sırada aynı yönde giden otomobil, yolda bulunan Yunus Kızılırmak'a ve park halindeki taksiye çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

Kızılırmak ile İ.A. ve E.B., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yunus Kızılırmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA