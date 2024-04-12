Acı olay! Yaralılara yardım etmeye gidiyordu; canından oldu

Kırıkkale yönüne giden İ.A. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü İ.A. ile yanındaki E.B. yaralandı. Kazayı gören diğer iki araçtakiler, kazazedelere yardıma geldi. Bu sırada aynı yönde giden otomobil, yolda bulunan Yunus Kızılırmak'a ve park halindeki taksiye çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.
ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI
Kızılırmak ile İ.A. ve E.B., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yunus Kızılırmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.