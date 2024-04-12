Küçük çocuk evlerinin bahçesinde düştü; korkunç hastalık ortaya çıktı

Malatya'da yaşayan Serkan-Şeyda Şenay çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Kerem, 2 yıl önce evlerinin bahçesinde bisiklet sürerken merdivenden düşerek başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kerem'in muayenesi sonucu beyninde doğuştan tümör olduğu fark edildi.

OPERASYONDA BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Tedavi için Kayseri'ye sevk edilen ve burada ameliyata alınan Kerem, operasyon sırasında beyin travması geçirdi ve ameliyat sonlandırıldı. Ardından yoğun bakıma alınan Kerem, bir süre sonra taburcu edildi ve ailesi ile birlikte sık sık Ankara'ya gelerek burada tedavi görmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan ve evleri yıkılan Şenay ailesi daha sonra Ankara'ya taşındı. Hayırseverler ve yardım kuruluşlarının destek olduğu Kerem, Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA