Korkunç olay! Turistler çığ altında kalarak can verdi

Avusturya'da polisin yaptığı açıklamada, 4 Avusturyalı tur rehberi ve 17 Hollandalı turistten oluşan 21 kişilik ekibin İmst kasabası yakınlarındaki Ötz vadisinde çığ düşmesinden etkilendiği bildirildi. Feci olayda 3 turist hayatını kaybederken 1 turistin ise yaralandığı bildirildi 4 tur rehberi ve 13 turist ise yara almadan kurtuldu Başta 6 helikopter olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibin çığdan etkilenen turistler için seferber olduğu aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.