Korkunç olay! Turistler çığ altında kalarak can verdi

Avusturya'da polisin yaptığı açıklamada, 4 Avusturyalı tur rehberi ve 17 Hollandalı turistten oluşan 21 kişilik ekibin İmst kasabası yakınlarındaki Ötz vadisinde çığ düşmesinden etkilendiği bildirildi. Feci olayda 3 turist hayatını kaybederken 1 turistin ise yaralandığı bildirildi 4 tur rehberi ve 13 turist ise yara almadan kurtuldu Başta 6 helikopter olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibin çığdan etkilenen turistler için seferber olduğu aktarıldı.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı