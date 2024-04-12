Salgın geri mi dönüyor? Hayatını kaybeden adam özel giysilerle taşınarak defnedildi

İrşat Yüksel, 3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi koyulan Yüksel, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
ÖZEL KIYAFETLİ KİŞİLERCE TABUTU TAŞINDI
Hastane görevlileri tarafından izolasyonu yapılıp yakınlarına teslim edilen Yüksel'in cenazesi, Nüğürcük Mahallesi'ne getirildi. Araçtan çıkarılmadan cenaze namazı kılınan İrşat Yüksel'in tabutunu, mahalle mezarlığına kadar da özel kıyafetli kişiler taşıdı. Yüksel'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.