Ece Seçkin makro mini trendine uydu; sınırları aştı

Türkücü İzzet Yıldızhan geçtiğimiz günlerde kadın şarkıcılar için "Burası Türkiye... Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" demiş ve pek çok kişinin tepkisini toplamıştı.

Ece Seçkin ise yakın zamanda İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak bir halde teknede şarkı söylediği videoya tepki göstererek, "Bize 'sahneye külotla çıkmayın, çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet ağabeyime bakın!" demişti.

BAYRAM KOMBİNİ ÇOK KONUŞULDU

Yıldızhan ise "Arkadaşlar ben bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum" demişti. Ece Seçkin ise bayram kombiniyle yine akıllara bu polemiği getirdi. Makro mini trendine uyan Seçkin “Bayramım ve sahne arkam” notuyla pozunu paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi