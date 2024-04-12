Şoke eden olay! Küçük kızın beyninden saç çıktı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te akıllara durgunluk eden bir olay yaşandı. Hastaneye giden 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde kitle tespit edildi. Kiltenin alınması için kız çocuğu ameliyata alındı. Ameliyatta alınan kitlenin bir tutam saç olduğu anlaşıldı.

8 YIL BOYUNCA SAÇ İÇERİ DOĞRU UZAMIŞ

Doktorların yaptığı açıklamada saçın kızın beyninde 8 yıl boyunca içeri doğru uzadığı bilgisi paylaşıldı. Bunun sebebi olarak ise rahimdeki gelişim bozukluğu olabileceğinin altı çizildi.





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Kaynak: Haber Merkezi