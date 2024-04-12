Şoke eden olay! Küçük kızın beyninden saç çıktı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te akıllara durgunluk eden bir olay yaşandı. Hastaneye giden 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde kitle tespit edildi. Kiltenin alınması için kız çocuğu ameliyata alındı. Ameliyatta alınan kitlenin bir tutam saç olduğu anlaşıldı.
8 YIL BOYUNCA SAÇ İÇERİ DOĞRU UZAMIŞ
Doktorların yaptığı açıklamada saçın kızın beyninde 8 yıl boyunca içeri doğru uzadığı bilgisi paylaşıldı. Bunun sebebi olarak ise rahimdeki gelişim bozukluğu olabileceğinin altı çizildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.