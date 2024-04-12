Dikkat! ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Artık isteseniz de alamayacaksınız

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımının artması, bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde yer vermeme kararı almaya itti.
10 ve 20 TL ÇEKİLEMEYECEK
Bankaların bu yeni uygulaması, Ramazan Bayramı'nın sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.