Dikkat! ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Artık isteseniz de alamayacaksınız

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımının artması, bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde yer vermeme kararı almaya itti.

10 ve 20 TL ÇEKİLEMEYECEK

Bankaların bu yeni uygulaması, Ramazan Bayramı'nın sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.







Kaynak: Haber Merkezi