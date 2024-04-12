- Ekonomi

Dikkat! ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Artık isteseniz de alamayacaksınız

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ATM'lerde Ramazan Bayramı'nın ardından yeni bir dönem başlıyor. Artık 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek.

Dikkat! ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Artık isteseniz de alamayacaksınız mask
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Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımının artması, bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde yer vermeme kararı almaya itti.

10 ve 20 TL ÇEKİLEMEYECEK

Bankaların bu yeni uygulaması, Ramazan Bayramı'nın sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.



Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Yüksek, Yer, türkiye

12 Nis 2024 - 10:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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