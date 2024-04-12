Son dakika! Eski milli futbolcunun eski eşi canına kıymak istedi

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hayatına son vereceğini söyledi.
ANTİDEPRESAN İLACI İÇEREK ÖLMEK İSTEDİ
İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Sarnıç, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.