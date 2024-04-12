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Son dakika! Eski milli futbolcunun eski eşi canına kıymak istedi

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Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hayatına son vermek istedi. Hastaneye kaldırılan Sarnıç'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika! Eski milli futbolcunun eski eşi canına kıymak istedi mask
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Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve  sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hayatına son vereceğini söyledi. 

ANTİDEPRESAN İLACI İÇEREK ÖLMEK İSTEDİ

İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Sarnıç, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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12 Nis 2024 - 10:13 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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