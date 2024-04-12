6 katlı apartmanda korkutan yangın!

Bursa'da 6 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA