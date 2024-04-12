Feci motosiklet kazası! Metrelerce sürüklenen motokurye hayatını kaybetti

Karabük istikametinden Bartın yönüne giden Ömer Özyapı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün virajda kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde sürücü Özyapı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA