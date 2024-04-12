Feci motosiklet kazası! Metrelerce sürüklenen motokurye hayatını kaybetti

Karabük istikametinden Bartın yönüne giden Ömer Özyapı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün virajda kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde sürücü Özyapı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.