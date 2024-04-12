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'Kalkan-19' operasyonu:1177 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'KALKAN-19' operasyonlarında 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

'Kalkan-19' operasyonu:1177 düzensiz göçmen yakalandı mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçları ile 30 büyükşehirde gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancı uyruklu kişinin kimlik bilgileri incelendi. Bunlardan 1177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Sosyal

12 Nis 2024 - 08:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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