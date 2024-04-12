Balık tutarken kayboldu

Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayı gören çevre sakinleri Sarıtiken'i çıkartmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Sarıtiken, suda kayboldu.. Sarıtiken'in bulunması için gölde arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA