Yarış yapan otomobiller faciaya neden oldu

Gece saatllerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, birbirleriyle yarışan 3 sürücü, otomobilleriyle sürat yaptıkları sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri; önünde ilerleyen başka bir otomobile, diğeri elektrik direğine çarparken yarışan 3'üncü otomobil ise kaldırıma vurup takla attı.

5 YARALI

Meydana gelen zincirleme kazada, yarışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA