Yarış yapan otomobiller faciaya neden oldu

Gece saatllerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, birbirleriyle yarışan 3 sürücü, otomobilleriyle sürat yaptıkları sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri; önünde ilerleyen başka bir otomobile, diğeri elektrik direğine çarparken yarışan 3'üncü otomobil ise kaldırıma vurup takla attı.
5 YARALI
Meydana gelen zincirleme kazada, yarışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.