- Asayiş

Yarış yapan otomobiller faciaya neden oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Kartal'da iddiaya göre birbirleriyle yarışan 3 sürücü otomobilleriyle, önce birbirlerine ardından da önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Yarış yapan otomobiller faciaya neden oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gece saatllerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, birbirleriyle yarışan 3 sürücü, otomobilleriyle sürat yaptıkları sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri; önünde ilerleyen başka bir otomobile, diğeri elektrik direğine çarparken yarışan 3'üncü otomobil ise kaldırıma vurup takla attı.

5 YARALI

Meydana gelen zincirleme kazada, yarışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Bir, ilgili, Gelen, Otomobil, Sürücü, Polis, Elektrik

12 Nis 2024 - 08:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dere taştı; ev ve iş yerleri sular altında kaldı mask
Dere taştı; ev ve iş yerleri sular altında kaldı
Dikkat! Her evde kullanılıyor; çıkarttığı yangınla ev kullanılamaz hale geldi mask
Dikkat! Her evde kullanılıyor; çıkarttığı yangınla ev kullanılamaz hale geldi
16 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi mask
16 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi
Sır ölüm! Piknikte kaybolan çocuk derede ölü bulundu mask
Sır ölüm! Piknikte kaybolan çocuk derede ölü bulundu
'Narkoçelik-11' operasyonu: En büyük 3'üncü kokain miktarı yakalandı mask
'Narkoçelik-11' operasyonu: En büyük 3'üncü kokain miktarı yakalandı
Feci kaza! Ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı mask
Feci kaza! Ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber