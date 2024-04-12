Bayrama gölge düştü; aileler bıçaklarla saldırdı

Bayram ziyareti Osmaniye'de kanlı bitti. Akraba olan iki aile bireyleri çay içtikleri sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında akrabalardan Hasan Köken, H.K. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Köken, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı öne sürülen H.Ş.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA