Apartmana yanıcı madde döküp ateşe verdi

Apartmana gelen M.Ç., 2 ve 3’ncü katlardaki koridorlara yanında getirdiği plastik şişedeki yanıcı maddeleri döküp ateşe verdi. Yoğun dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun duman nedeniyle apartman tahliye edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yangında şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışan arkadaşından H.A. ellerinden ve yüzünden, Ş.P. ise elinden yaralandı. Polis ekipleri tarafından şüpheli M.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.