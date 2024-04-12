Korkunç olay! Kar maskesiyle kahvehaneyi taradılar

İddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA