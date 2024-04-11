Tapu sahiplerine müjde: Bunu yapanlar vergiden muaf olacak

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre düzenlenen vergi çeşitleri arasında yer almaktadır. Bu vergi, konut, iş yeri, arsa, bina gibi tüm taşınmaz malları kapsamaktadır ve arazi ve bina vergisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Milyonlarca tapu sahibi, 1 Mart 2024 tarihinde başlayan emlak vergisi ödemeleri için belirlenen son ödeme tarihini merak ediyor. Bu kapsamda ödenmeye başlanan emlak vergisinin 1 taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmazı bulunan her vatandaş, emlak vergisini ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi, her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki kez ödenir. Bu vergiler, bina, arsa veya arazi gibi taşınmazlara ait olup, belediyeler tarafından tahsil edilir.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Her yıl taşınmazlar için ödenen emlak vergisi, bazı kişiler için indirimli bir şekilde uygulanmaktadır. Emlak vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlenen bu kişilere ait taşınmazlar için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Emlak vergisinden muaf tutulan kişiler arasında şunlar yer almaktadır:



Herhangi bir gelire sahip olmayanlar

Emekliler

Şehit aileleri ve çocukları

Gaziler

Engelliler

Emlak vergisinden muaf olabilmek için kişinin herhangi bir gelire sahip olmaması en önemli şartlardan biridir. Bunun yanı sıra, kişinin başka bir taşınmaza da sahip olmaması ve ilgili taşınmazın kendi ikametleri için kullanılıyor olması gerekmektedir. Ayrıca, bir taşınmazın vergiden muaf olabilmesi için belirli ölçülere de uygun olması gerekmektedir.

Devlete ait olan kurum ve araziler de emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Devlete ait hiçbir kurum ya da arazi vergiye tabi tutulmaz. Farklı devletlere ait konsolosluk binaları, dini ve askeri yapılar, barajlar gibi mülkler de emlak vergisinden muaf tutulmaktadır.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELERDİR?

İndirimli emlak vergisinden yararlanmak isteyen kişiler için belirli şartlar bulunmaktadır. Emlak vergisinden muaf olabilmek için bu şartları yerine getirmek gerekmektedir. Emlak vergisi muafiyeti için gerekli olan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan taşınmazların brüt yüzölçümü 200 metrekareyi aşmamalıdır.

Taşınmazın tek bir meskene sahip olması gerekmektedir.

Kişilerin sadece bir meskene sahip olmaları gerekmektedir. Birden fazla mesken sahibi veya birden fazla mesken üzerinde hisseleri bulunan kişiler emlak vergisinden muaf olamazlar ve her bir mesken için ayrı emlak vergisi ödemek zorundadırlar.

Emlak vergisi muafiyeti konutlar için geçerlidir. Bu konutlarda ikamet etmek ve başka bir konutlarının bulunmaması gerekmektedir. Ancak emlak vergisi sadece konutlar için değil, iş yerleri, araziler, arsalar veya yazlık konutlar için de geçerlidir. Kişinin üzerinde bir iş yeri bile olsa emlak vergisi ödemesi gerekmektedir ve herhangi bir emlak vergisi indirimi uygulanmaz. Ayrıca, yılın sadece belli dönemlerinde kullanılan yazlık konutlar için de emlak vergisi indirimi sağlanmaz ve bu meskenlerin vergilerinin ödenmesi kişinin sorumluluğundadır.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emlak vergisinden muaf olmak için ilgili belediyelere iletilmesi gereken belgeler kişilere göre farklılık gösterebilir. Emekliler, engelliler, gaziler ve şehit aileleri için farklı belgeler istenebilir. Bu nedenle, emlak vergisinden muaf tutulan kişilere göre gerekli olan belgeler şunlardır:

Emekliler için emekli olduklarını gösteren belge ve tek evi olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi

Engelliler için engelli kimlik kartı fotokopisi ve sağlık kurulu raporu

Hiçbir geliri olmayan kişiler için vergi muafiyeti olmadığını gösteren belge ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK gibi kurumlardan alınan aktif sigortasının olmadığını gösteren belge

Şehit ve gaziler için dul, yetim ya da gazi olduklarını gösteren belge

Bu belgelerin yanı sıra, belediyelere ibraz edilmesi zorunlu olan formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve ıslak imza kullanılması gerekmektedir.