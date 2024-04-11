Corendon Alanyaspor bayramlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada si ifadelere yer verdi:
"Kulübümüzün bayramlaşma töreni bugün tesislerimizde gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine başkanımız Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Fatih Tekke, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimiz katıldı. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle bayramlaştıktan sonra Ramazan Bayramının hayırlı olmasını temenni ederek, takımımıza başarılar diledi.
Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ise yönetim kurulumuzun, futbolcularımızın ve personelimizin bayramını kutlayarak, aileleri ile mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu." Alanyaspor BÜLTEN
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.