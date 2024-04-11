Corendon Alanyaspor bayramlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada si ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün bayramlaşma töreni bugün tesislerimizde gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine başkanımız Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Fatih Tekke, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimiz katıldı. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle bayramlaştıktan sonra Ramazan Bayramının hayırlı olmasını temenni ederek, takımımıza başarılar diledi.

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ise yönetim kurulumuzun, futbolcularımızın ve personelimizin bayramını kutlayarak, aileleri ile mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu." Alanyaspor BÜLTEN