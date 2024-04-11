Bu hatanın geri dönüşü yok: Ülke değiştireyim derken hayatınız mahvolabilir! Bakın nasıl...

Sosyal medyada anlaşmalı evlilik ve evlendirme merkezi gibi adlarla kurulan siteler aracılığı ile formalite evliliği yapmaya yeltenen vatandaşların dolandırılmalarının artması üzerine Tüketiciler Birliği uyarı yaptı.

Birliğin Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sosyal medya platformlarında, 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' gibi isimlerle kurulan sitelere karşı uyardı. Takip edenlere yönelik belli ücretler karşılığında formalite evlilik vaat eden paylaşımların çokluğuna dikkat çeken Gündüz vatandaşların sosyal medya üzerinden tanımadıkları kişilere para göndermemeleri konusunda uyardı.

Daha önceleri değişik ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye'de yaşamasına imken sağlamak amacıyla tanıdıklar aracılığıyla yapılan 'formalite evlilik', dijital platforma taşındı. Ancak internette dolaşan bu ilanların çoğunun dolandırıcılar tarafından yayınlandığı ortaya çıktı. Uzmanlar sosyal medyada formalite evlilik, izdivaç, anlaşmalı evlilik ve evlendirme merkezi gibi adlarla oluşturulan platformların son derece tehlikeli olduğuna ilişkin açıklamalar yapıyor.

Binlerce üyeye ulaşan bu platformlar takipçilerinden para aldıkları halde vaat ettikleri gibi herhangi bir evlilik olanağı sağlamıyor. Zaten bu amaçla da kurulmuyor.



Sosyal medya uygulamalarındaki platformlara üye olan ve paylaşımda bulunan internet kullanıcıları, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyurdu. Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceğini anlattı. Binlerce üye sayısıyla dikkati çeken platformlarda bazıları da gerçek evlilik için kendisine uygun eş aradığını belirtti.

PARA KARŞILIĞI FORMALİTE EVLİLİK TEKLİF EDİLİYOR

Artık insanların eş bulmak için internete yöneldiğini söyleyen Gündüz, dolandırılma sayılarında ciddi artış olduğunu vurguladı. Dolandırılanların sayısının çok olmasına rağmen utanç duyan mağdurların ise şikayette bulunmaktan çekindiğini dile getiren Gündüz "İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı hızla arttı. Bu sitelere üye olduysanız karşı tarafın para talebini yerine getirmeyin." diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber