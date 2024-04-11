- Ekonomi

Bu hatanın geri dönüşü yok: Ülke değiştireyim derken hayatınız mahvolabilir! Bakın nasıl...

ABONE OL Google News Sayfamız

Başka ülkeye yerleşme hayali kuranların ya da başka kente tayin yaptırmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu formalite evlilikler binlerce kişinin dolandırılmasına neden olmaya başladı. Sosyal medya sahte evlilik siteleri ile kaynıyor.

Bu hatanın geri dönüşü yok: Ülke değiştireyim derken hayatınız mahvolabilir! Bakın nasıl... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medyada anlaşmalı evlilik ve evlendirme merkezi gibi adlarla kurulan siteler aracılığı ile formalite evliliği yapmaya yeltenen vatandaşların dolandırılmalarının artması üzerine Tüketiciler Birliği uyarı yaptı.

Birliğin Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sosyal medya platformlarında, 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' gibi isimlerle kurulan sitelere karşı uyardı. Takip edenlere yönelik belli ücretler karşılığında formalite evlilik vaat eden paylaşımların çokluğuna dikkat çeken Gündüz vatandaşların sosyal medya üzerinden tanımadıkları kişilere para göndermemeleri konusunda uyardı.

Daha önceleri değişik ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye'de yaşamasına imken sağlamak amacıyla tanıdıklar aracılığıyla yapılan 'formalite evlilik', dijital platforma taşındı. Ancak internette dolaşan bu ilanların çoğunun dolandırıcılar tarafından yayınlandığı ortaya çıktı. Uzmanlar sosyal medyada formalite evlilik, izdivaç, anlaşmalı evlilik ve evlendirme merkezi gibi adlarla oluşturulan platformların son derece tehlikeli olduğuna ilişkin açıklamalar yapıyor.

Binlerce üyeye ulaşan bu platformlar takipçilerinden para aldıkları halde vaat ettikleri gibi herhangi bir evlilik olanağı sağlamıyor. Zaten bu amaçla da kurulmuyor.


Sosyal medya uygulamalarındaki platformlara üye olan ve paylaşımda bulunan internet kullanıcıları, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyurdu. Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceğini anlattı. Binlerce üye sayısıyla dikkati çeken platformlarda bazıları da gerçek evlilik için kendisine uygun eş aradığını belirtti.

PARA KARŞILIĞI FORMALİTE EVLİLİK TEKLİF EDİLİYOR

Artık insanların eş bulmak için internete yöneldiğini söyleyen Gündüz, dolandırılma sayılarında ciddi artış olduğunu vurguladı. Dolandırılanların sayısının çok olmasına rağmen utanç duyan mağdurların ise şikayette bulunmaktan çekindiğini dile getiren Gündüz "İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı hızla arttı. Bu sitelere üye olduysanız karşı tarafın para talebini yerine getirmeyin." diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber

# türkiye, Bir, Sosyal, Son, internet, Antalya

11 Nis 2024 - 19:59 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Devletten devrim niteliğinde müjde: Bu belge sizi muaf tutacak! mask
Devletten devrim niteliğinde müjde: Bu belge sizi muaf tutacak!
Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar... mask
Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
Skoda Octavia 2024 Nisan fiyat listesini yayınladı mask
Skoda Octavia 2024 Nisan fiyat listesini yayınladı
Uzman isim üzerine basa basa uyardı:Bayramdan sonra uçuşa geçecek! Altında fırtına sezonu... mask
Uzman isim üzerine basa basa uyardı:Bayramdan sonra uçuşa geçecek! Altında fırtına sezonu...
Otomobil almak isteyenler dikkat: Bu fırsat 100 yılda bir gelir! Sadece 900 bin TL’nin altında! mask
Otomobil almak isteyenler dikkat: Bu fırsat 100 yılda bir gelir! Sadece 900 bin TL’nin altında!
ATM'lerde flaş değişiklik: Artık bunlar kullanılmayacak... Bir devrin sonu! mask
ATM'lerde flaş değişiklik: Artık bunlar kullanılmayacak... Bir devrin sonu!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber