Kapadokya’da bayram tatili yoğunluğu

TÜRKİYE’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kapadokya bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, Ramazan Bayramı nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi sayısında geçen yıla göre, yüzde 20 oranında artış yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan sıcak hava balon turları, ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi turistler bayram tatilinde yapıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarihi mekanları da geziyor. Hindistan'dan gelen turistler, bölgenin huzurlu olduğunu ve çok beğendiklerini belirterek, hem doğası hem insanlarının mükemmel olduklarını söyledi.

Ankara'dan kızıyla birlikte gelen Serkan Baytar, "Her bayram bölgeye yakınlarımızın mezarlarını ziyarete geliyoruz. Daha sonra bölgeyi geziyoruz. 3 gün burada kalıp, tekrar Ankara'ya döneceğiz" dedi.

Kocaeli'den gelen Sümeyra Erdoğan, "Bayram gezisi için tarihi ve turistik yerleri gezmeye geldim. Şu an peribacalarındayız. Burası mükemmel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan bayram tatili nedeniyle bölgeye gelen tur otobüsleri ve araçlar nedeniyle trafikte sıkışmalar yaşandı. Göreme, Ürgüp ve Devrent Vadisi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.