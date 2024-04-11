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Bayram namazına 'Örümcek Adam' kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde bayram namazı kılmak için cemaat arasına 'Örümcek Aadam' kostümüyle giren ve polis ekipleri tarafından camiden çıkartılan Ayaz Koç, yaşadıklarını anlattı. Koç, "Amac...

Bayram namazına 'Örümcek Adam' kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti mask
Bayram namazına 'Örümcek Adam' kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti
Bayram namazına 'Örümcek Adam' kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde bayram namazı kılmak için cemaat arasına 'Örümcek Aadam' kostümüyle giren ve polis ekipleri tarafından camiden çıkartılan Ayaz Koç, yaşadıklarını anlattı. Koç, "Amacım insanları mutlu etmekti. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

'Örümcek Adam' kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, dün sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu. Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u dışarı çıkardı. Polislere projesinden bahseden Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

'33 ŞEHİR TAMAMLADIM'

Yaşadıklarını anlatan Ayaz Koç, namazı kıldıktan sonra tekbirler sırasında dışarı çıkarıldığını belirterek, "İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdim. 5 bölgede kaldım. Hatay'da acı kayıplar çok olduğundan çok kaldım. Daha sonra Türkiye'yi gezme hayalim başladı. Türkiye'yi gezen moral veren örümcek adam fikri ortaya çıktı. 33 şehir tamamladım. Tarihi yerleri meşhur yerleri gösteren Örümcek adam oldum. Trabzon'dan Hatay'a geçeyim, dedim. Çünkü insanlar beni burada tanımıştı. İskenderun'da kaldım, bayram namazına Örümcek Adam kostümüyle gittim. Tanıyanlar oldu, destek verenler, fotoğraf çekenler oldu. Namazdan sonra tekbirler sırasında birden polisler geldi. Beni yere yatırdılar, ters kelepçe yapıldı, ayağıma basıldı. Tartaklandım, ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum. Böyle bir olay yaşamak istemiyordum. Amacım, insanları mutlu etmekti. Şu an ayağım çok ağrıyor ancak hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Deprem bölgesi benim için ön planda. Çocukların ve halkımızın yanında olmaya geldim" ifadelerini kullandı.

11 Nis 2024 - 17:51 DHA Hatay- Gündem

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