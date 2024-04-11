Bacağına protez takılan Dicle, arkadaşlarıyla bayram şekeri topladı

BATMAN’da sağ ayağı içe dönük, yapışık ve ana kemiği olmadan dünyaya gelen, 3 yaşında bacağı kesilmek zorunda kalan Dicle Sertkaya (5) hayırseverlerden toplanan yardımlarla alınan ve arife günü getirilen protez bacak sayesinde yürümeye başladı. Dicle, protez bacağına kavuştuktan sonra akranlarıyla beraber kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topladı. Annesi Mizgin Sertkaya (31), kızını artık okula gönderebileceğini ifade ederek, “Kızımın ana kemiği yoktu. O yüzden bacağı kesilmek zorunda kaldı. Dışarı çıkamıyordu, arkadaşlarıyla oynayamıyordu. Onlara hep pencereden bakıyordu. Kızım ilk defa bu bayram şeker topladı. Ben çok mutlu oldum. Bu duygu anlatılamaz gerçekten. Anaokulunda uyum sağlayamadığı için kızımı okula da gönderemedim ama şu anda bacağı olduğu için gönderebilirim artık” dedi.

Petrolkent Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin (34) ve Mizgin Sertkaya'nın 3 çocuğundan ikincisi olan Dicle, sağ ayağı içe dönük, yapışık ve ana kemiği olmadan dünyaya geldi. 3 yaşında ayağı kesilmek zorunda kalan Dicle'nin ailesi, maddi zorluklar nedeniyle kızlarına protez bacak yaptıramayınca, devreye kentteki hayırseverler girdi. Ailenin başvurusunun ardından Dicle'nin ihtiyaç duyduğu protez bacak, Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından başlatılan kampanya ile toplanan parayla alınarak, takıldı. Protez bacağına kavuşan Dicle, arkadaşlarıyla birlikte ilk kez mahallesinde kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topladı. Kızının arkadaşlarına pencereden bakıp üzüldüğünü belirten anne Mizgin Sertkaya, “Kızım dünyaya geldiğinde ayağı içe dönük, yapışıktı. 3 yaşında ayağı kesilmek zorunda kaldı. Ayağı kesildikten sonra protez bacağa ihtiyacı oldu. Hayırseverler bize yardım ettiler. Bacağı getirdiler, Allah razı olsun onlardan. Kızımın ayrıca ana kemiği yoktu. O yüzden ayağı kesilmek zorunda kaldı. Benim kızımın ayağı olmadığı için dışarıya çıkamıyordu, arkadaşlarıyla oynayamıyordu. Onlara hep pencereden bakıyordu. Hep üzülüyordu. Benim bacağım niye yok anne, anaokuluna gitmek istiyorum, deyip duruyordu. Sürekli ağlıyordu, istiyordu gerçekten. Bizim maddi durumumuz yoktu. Hayırseverlere biz başvuru yaptık. Allah razı olsun onlardan yaptılar ve benim kızım şu anda arkadaşlarıyla oynamak için can atıyor. Benim kızım ilk defa bu bayramda şeker toplayabilecek. Kızıma protez bacak takıldıktan sonra ben çok mutlu oldum. Bu duygu anlatılamaz gerçekten. Kızımı anaokuluna gönderdiğimizde uyum sağlayamadığı için kızımı okula gönderemedim ama şu anda bacağı olduğu için gönderebilirim artık” dedi.

‘DİCLE SÖZ VERDİ’

Dicle’ye verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi, “Bundan yaklaşık bir ay önce Dicle'nin ailesi bize müracaat etti. Çocuklarının okula gidemediğini ve koşup oynayamadığını dile getirdiklerinde, imkanlarının da olmadığını söyleyince, hayırseverler ve iş adamları aracılığıyla bir meblağ toplayarak Dicle'nin protezini yaptırdık. Bu süreç içerisinde bizlere destek sağlayan tüm gönül dostlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dicle kardeşimize seninle birlikte şeker toplayacağız diye bir söz vermiştik ve biz bugün Ramazan Bayramı’nda Dicle kardeşimizle birlikte şeker toplamaya çıkıyoruz. Sözümüzü yerine getirdik. Dicle de bize bir söz verdi. Okul hayatı boyunca elinden geldiğince başarılı olmaya gayret gösterecek. İnşallah o da halkına, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olacak. Bir insanın ana yurdu çocukluğudur. Biz de bu süreçte bir çocuğumuza bir bayramda şeker toplama sevincini yaşatıp ona sonraki zaman diliminde onun hayatı boyunca aklından çıkaramayacağı bir anı yaşatmaya çalıştık. Bu duyguları yaşamak, yaşatmak bizim için paha biçilemez” diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Dicle ise “Ben yürümek istiyordum. Bana bacak getirdiler, çok mutlu oldum. Şeker toplamaya çıktım, arkadaşlarımla oynadım, okula da gideceğim. Çok teşekkür ediyorum” dedi.