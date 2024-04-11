Leylekler Kızılırmak Deltası'ndaki yuvalarına yerleşti

SAMSUN'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Ormanı', baharın gelmesiyle canlandı. Kış döneminde deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onaran leylekler, yazı bu bölgede geçirecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip Kızılırmak Deltası içinde bulunan ‘Leylek Ormanı’ baharın gelişiyle şenlendi. Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde onlarca leylek bulunuyor. Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leyleklerin ağaçlarda kat kat yuvalar yaptığı ‘Leylek Ormanı’ ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Mart ayından itibaren bölgeye gelen leylekler, bozulan yuvaları da gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onarıyor. Leylekler, bir ağaç üzerinde 4-5 yuvanın bulunduğu bölgede yazı geçirecek.