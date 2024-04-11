Leylekler Kızılırmak Deltası'ndaki yuvalarına yerleşti

SAMSUN'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Ormanı', baharın gelmesiyle canlandı. Kış döneminde deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onaran leylekler, yazı bu bölgede geçirecek.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip Kızılırmak Deltası içinde bulunan ‘Leylek Ormanı’ baharın gelişiyle şenlendi. Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde onlarca leylek bulunuyor. Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leyleklerin ağaçlarda kat kat yuvalar yaptığı ‘Leylek Ormanı’ ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Mart ayından itibaren bölgeye gelen leylekler, bozulan yuvaları da gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onarıyor. Leylekler, bir ağaç üzerinde 4-5 yuvanın bulunduğu bölgede yazı geçirecek.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.