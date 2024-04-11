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Attan düşüp gözlerini kaybeden jokeye, serebral palsili sporcudan destek

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TÜRKİYE'nin ilk at terbiyesi (dresaj) sporcusu serebral palsili Alperen Alper (39), Ankara'da 7 yıl önce yarış atından düşüp görme yetisini kaybetmesine rağmen ata binmekten vazgeçmeyen jokey Tolga Dokuyu...

Attan düşüp gözlerini kaybeden jokeye, serebral palsili sporcudan destek mask
Attan düşüp gözlerini kaybeden jokeye, serebral palsili sporcudan destek
Attan düşüp gözlerini kaybeden jokeye, serebral palsili sporcudan destek
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TÜRKİYE'nin ilk at terbiyesi (dresaj) sporcusu serebral palsili Alperen Alper (39), Ankara'da 7 yıl önce yarış atından düşüp görme yetisini kaybetmesine rağmen ata binmekten vazgeçmeyen jokey Tolga Dokuyucu'ya (37) eğitmenlik yapmaya başladı. Alperen Alper'in desteğiyle uluslararası dresaj müsabakalarına hazırlanan Dokuyucu, hedefinin madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Ankara'da 7 yıl önce 75'inci Yıl Hipodrumu'nda yarış atından düşüp ağır yaralanan ve ardından görme yetisini kaybeden 22 yıllık jokey Tolga Dokuyucu, ata binme sevdasından vazgeçmedi. Dresaj sporu yapabileceğini öğrenen Dokuyucu, konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Ardından Türkiye'deki ilk ve tek dresaj sporcusunun serebral palsili Alperen Alper olduğunu öğrendi ve kendisiyle iletişime geçti. Geçen ay İstanbul'a gidip Alper ile tanışan Dokuyucu, Ankara'ya davet ettiği serebral palsili sporcudan eğitim almaya başladı. Alper'in sesli komutlarını at üstünde bire bir uygulayan Dokuyucu, 2028 Para-Drasaj Olimpiyatlarına katılarak, Türkiye'ye şampiyonluk madalyasını getirmek istiyor.

'İLK HEDEFİ ULUSLARARASI YARIŞLAR'

Alperen Alper, Dokuyucu'nun kendisine ulaşmasından ve hedeflerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben bu branşın açılması için mücadele vermeye başladığım zaman benim hayalim sadece Alperen Alper adına değil, ülkemizdeki tüm engelli arkadaşlarımızla birlikte bu branşı daha ileri bir seviyelere taşımaktı. Bu alanda sporcularımız ne kadar çoğalırsa bizim için o kadar iyi. Biz bu işin öncüleri olarak gerek Türkiye içinde gerek yurt dışında edindiğimiz tecrübelerimizi, bilgilerimizi alttan yetişen yeni sporculara aktarmak bizim için de çok gurur verici bir şey" dedi.

Alper, Koruyucu'nun ileride çok güzel işlere imza atacağından emin olduğunu belirterek, "Paralimpik at terbiyesi branşı daha doğrusu para-dresaj dediğimiz branş aslında Türkiye'de 'at balesi' olarak geçer. Yani bu aslında benimle birlikte başlayan yeni bir alan diyebiliriz. Burada biz engelli sporculara verilen bir koreografi var. Belirli daireler var, atların belirli yürüyüş stilleri var. Ben de Tolga'ya bugün onları nasıl yapabileceğini, hata yaptığı yerlerde hataları nasıl düzeltebileceğini, daha iyi nasıl yapabileceğini ona anlattım. Bundan sonra ben Tolga'yı bu konuda takip edeceğim. Nasıl geliştiğine bakacağım. Tolga'nın bundan sonraki ilk hedefi Türkiye'deki uluslararası yarışlarda kendisini göstermek ve iyi sonuçlar aldığı takdirde yurt dışında ülkemizi temsil etmek. Yani bir kerede Alperen değil, Tolga veya Tolga ve Alperen birlikte gidip oralarda İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Ben bunu umuyorum. Ben bunu yaptım. Tolga da bunu yapabilir. Yapmaması için hiçbir engel yok. Devletimiz çok az bile de olsa bunu destekledikleri zaman ben bunu başarmış insan olarak onun da başarabileceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTMAYI HAYAL EDİYORUM'

Tolga Dokuyucu ise, "İlk antrenmanımızı bugün burada birlikte gerçekleştirdik ve kendisi bana bunun devamının geleceğini söyledi. Bana bildiklerini aktararak benim de yarışlara katılabilmemi sağlayacak inşallah. Ben ileride Alperen Hocam'dan bayrağı devralacağım. Ondan bana geçtiği zaman ben de benden sonra gelen gençlerimize devredeceğim. Ama bu bayrak hiç elimizden düşmeyecek. 2028 Para-Drasaj Olimpiyatlarına katılmayı çok istiyorum. Ve oralara gideceğimi de inanıyorum. Ben uluslararası yarışlarda başarı elde etmeyi gerçekten çok istiyorum. Ve orada birinci olarak en tepede İstiklal Marşı'mızı okutmayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

11 Nis 2024 - 17:49 DHA Ankara- Gündem

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