Bodrum'da, bayramda trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bayramda, jandarmanın helikopter ve dron destekli trafik denetlemesinde, kurallara uymayan 170 sürücüye 33 bin 368 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten menedildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Ramazan Bayramı hareketliliği nedeniyle, Torba-Gölköy-Gündoğan yol güzergahında helikopter ve dron destekli trafik denetimi yaptı. Kemer takmayan ve trafikte cep telefonu kullanan araç sürücüleri başta olmak üzere 170 araç kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplam 33 bin 368 lira ceza kesti; 3 araç ise trafikten menedildi. Ekiplerin trafik denetimlerinin, bayram boyunca aralıksız süreceği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.