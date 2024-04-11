Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu

MUĞLA’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahillerde insan yoğunluğu yaşandı. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, denize girerek serinledi.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahillere akın oldu. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu. Hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığı kent genelinde 25 derecelerde seyredeceği bildirildi.
İstanbul’dan ailesiyle Bodrum’a tatile gelen Muammer Öksüzler, "Bayram güzel geçiyor. Hava güzel, denize girmeye gidiyoruz. Fiyatlar ve geldiğimiz otel gayet uygun. 2-3 gün daha burada kalacağız" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.