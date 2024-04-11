- Gündem

Türkiye Kültür Yolu Festivali, portakal çiçekleri eşliğinde başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’da ilk ayağı olan Adana’da çeşitli etkinliklerle başlayıp, her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinleriyle 21 Nisan’a kadar sürecek. Festival kapsamına da...

Türkiye Kültür Yolu Festivali, portakal çiçekleri eşliğinde başlıyor mask
Türkiye Kültür Yolu Festivali, portakal çiçekleri eşliğinde başlıyor
Türkiye Kültür Yolu Festivali, portakal çiçekleri eşliğinde başlıyor
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’da ilk ayağı olan Adana’da çeşitli etkinliklerle başlayıp, her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinleriyle 21 Nisan’a kadar sürecek. Festival kapsamına dahil edilen 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile 30’dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’dan 10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla ülkeye adeta bir festival iklimi yaşatacak. Anadolu'nun yedi farklı bölgesinde gerçekleşecek etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliği ışığında herkese görsel, işitsel ve duygusal açıdan zengin bir deneyim yaşatılacak. Festival, ilk durağı Adana’da bünyesine dahil edilen 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile daha da renklenip, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle dolu dolu sürecek. Portakal Çiçeği Karnavalı için şehre gelen çok sayıda gönüllü etkinlik ise karnaval programında yer alacak. Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere birçok etkinlik Adana'da hem festival ziyaretçileriyle hem de karnavalseverlerle buluşacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK

Festival kapsamında Atatürk Parkı ve Merkez Park’ta kurulacak sahnede ünlü sanatçılar Mert Demir, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Köfn, Gece Yolcuları ve Kafadar şarkılarıyla ziyaretçilerini coşturacak. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman ise Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek. Uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un ‘Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları’ veri heykeli Anıt Müze'de sergilenecek. Festivale özel olarak üretilen ve rotadaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye’nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı ‘Atatürk Kültür Yolunda’ adlı eser, yapay zeka algoritması kullanılarak Tren Garı'nda festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak.

TİYATRO OYUNLARI VE ÇOCUK KÖYÜ

Festival kapsamında Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerinin de yer aldığı birçok tiyatro oyunu da kentteki kültür merkezi ve gösteri merkezlerinde sahnelenecek. Ayrıca Merkez Park’ta dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı ‘Çocuk Köyü’ kurulacak.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI’YLA SON BULACAK

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Renkli Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Su Korteji, Portakallı Lezzetler Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası, Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, TJK-Portakal Çiçeği Koşusu, TJK Pony Club, Lezzet Etkinlikleri ve Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da karnavalseverlerle buluşacak.

11 Nis 2024 - 17:46 DHA Adana- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İnternette 'formalite evlilik' tuzağı: Yüzlerce kişi dolandırıldı mask
İnternette 'formalite evlilik' tuzağı: Yüzlerce kişi dolandırıldı
Acı ölüm! Milli sporcu kızıyla egzersiz yaparken öldü mask
Acı ölüm! Milli sporcu kızıyla egzersiz yaparken öldü
Su birikintisine düşen topu, kamyonetiyle dalga oluşturarak çocuğa ulaştırdı mask
Su birikintisine düşen topu, kamyonetiyle dalga oluşturarak çocuğa ulaştırdı
Bakan Göktaş'tan bayram ziyaretleri mask
Bakan Göktaş'tan bayram ziyaretleri
TIR şoförleri, bayrama ailelerinden uzakta girdi mask
TIR şoförleri, bayrama ailelerinden uzakta girdi
Kapıda vize uygulaması Çeşme'ye yaradı; oteller yüzde 100 doldu/ Ek fotoğraflar mask
Kapıda vize uygulaması Çeşme'ye yaradı; oteller yüzde 100 doldu/ Ek fotoğraflar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber