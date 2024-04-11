Metin Akpınar'ın Antalyalı kızından annesine olay sözler: 'Zorla çıkacak ortaya'

1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı. İkiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu ile babası arasındaki gerilim ise yeniden alevlendi.

Nebioğlu, usta sanatçı tarafından fakirlik belgesinin iptal ettirilmek istendiğini söylerek sitem etmişti.

Metin Akpınar'ın kızı son yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu. "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim" diyen Nebioğlu "Hatta öz annem kendi ortada olmasa da hiç problem değil mahkeme onu da çıkartacak" ifadelerini kullandı.

Duygu Nebioğlu devamında ise "Severek çıkmak istemedi o da çıkacak ortaya o zaman zorla çıkacak ortaya" dedi.

"TEHDİTLERLE KARŞILAŞMIŞ"

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Duygu Nebioğlu annesine dair konuşurken "Annem hamileliğini dört aylıkken öğrenmiş. Babam, annemin bize hamile olduğunu biliyordu. Annem hamile olduğunu söylemek için Metin Akpınar’ın setine gitmiş ve tehditle karşılaşmış, çok korkmuş"demişti.