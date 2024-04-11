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Fenerbahçe'ye ağır fatura kesildi: Hükmen mağlubiyet ve...

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PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Fenerbahçe'ye ağır fatura kesildi: Hükmen mağlubiyet ve... mask
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PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçını terk etmesinden dolayı hükmen mağlup sayıldığını açıkladı. Ayrıca sarı lacivertli yönetici Ahmet Ketenci'nin de 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 Bin TL para cezası aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE BİR CEZA DAHA

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığı ve bunun yanında 4 milyon TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.


GALATASARAY 7. KEZ KUPAYA UZANDI

Bu kararın ardından Galatasaray, 7. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile birlikte bu sayı 17'ye yükseldi.


İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

# Bir, ifade, Karar

11 Nis 2024 - 17:31 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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