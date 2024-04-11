11 Nis 2024 - 16:43- Ekonomi G:

TÜVTÜRK'ten 2024 muayene ücretlerine zam

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TÜVTÜRK, araç sahiplerine önemli değişikliklerin olduğu yeni bir dönemi duyurdu. 2024 araç muayene ücretleri ve randevu sistemi üzerinde yapılan düzenlemeler açıklandı.

TÜVTÜRK'ten 2024 muayene ücretlerine zam mask
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TÜVTÜRK’ün duyurusuna göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı 25 milyondan fazla araç bulunuyor ve bu yeni uygulama ile otomobil sahipleri TÜVTÜRK istasyonlarına yönlendiriliyor. Ayrıca, randevu sistemindeki yoğunluğa çözüm olarak, mobil istasyonlar Türkiye’nin 77 şehrinde faaliyete geçirildi, böylece araç sahiplerine daha fazla erişim imkanı sağlandı.

TÜVTÜRK, yeni yılda gezici istasyon sayısını artırarak araç sahiplerine daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor. Mobil istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabilirken, egzoz gazı emisyon ölçümü sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.

Yeni muayene ücretleri de açıklandı: Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 927,60 TL, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 1.821,60 TL, Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker için ise 2.462,40 TL. Bu ücretlere KDV dahil edildi ve ödeme seçenekleri arasında kredi kartı, banka kartı ve nakit bulunuyor.

TÜVTÜRK'ten 2024 muayene ücretlerine zam

Ayrıca, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında artırılarak tahsil edilecek. Muayene sonucunda “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” olarak belirlenen araçların muayeneleri onaylanmayacak. Ücretsiz muayene tekrarı hakkı ise bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren 1 ay içinde, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda geçerli olacak.

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11 Nis 2024 - 16:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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