Emeklilikte Yeni Dönem: Kademeli Emeklilik Geliyor mu?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü yazısında, kademeli emekliliğin çıkması ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Mevcut emekli maaşlarının düşüklüğü ve emeklilere yapılacak zamların gündemdeyken, kademeli emekliliğin gündeme gelmesinin zor olduğunu belirtti.

EYT düzenlemesinin etkilerine ve SGK’nın bütçesi üzerindeki olumsuz etkilere değinen Doğan, yeni bir EYT düzenlemesinin yapılmayacağını öne sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da staj sigortası ve kademeli emeklilik konularında herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtmişti.

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır. Ancak, kademeli emeklilik konusunda henüz net bir adım atılmış değil.