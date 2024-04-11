İslam Memiş'ten memurlara çağrı: Devir tasarruf devri

Para Piyasaları Yorumcusu İslam Memiş sosyal medya hesabından memurlara seslendi. Memiş, memurlara uzun vadeli TL cinsinde borçlanmanın yerinde olduğunu söyledi. İşte Memiş'in açıklamaları:

'TL CİNSİNDEN UZUN VADE BORÇLANMAK SİZİN İÇİN İYİ'

"Sevgili memur arkadaşlar;

Sabit gelirli olduğunuzdan dolayı uzun vadeli yatırım ve uzun vadeli planlama yapmalı.

Dışardan kulaktan dolma bilgilere çok duyarlı olduğunuzu gözlemliyorum. Özellikle birikimleriniz üzerinden al-sat yapma işini bırakmanız gerek. TL ile uzun vade borçlanmak sizin için iyidir.

'EV ALMADAN ARABA ALMANI TAVSİYE ETMİYORUM'

Başını sokacak evini almadan, araba almanı tavsiye etmiyorum. Çünkü birikim yapacağın miktarı araç masrafına veriyorsun. “Olur mu öyle şey, araç fiyatları da yükseliyor” diyebilirsin.

Enflasyon o.

'DEVİR TASARRUF DEVRİ'





Yükselen bir şey yok. Herkesin önceliği zevktir ancak devir tasarruf devri. İhtiyacın olan şey birikim ve hedef.

“Nakit ihtiyacı var, şuan çok yüksek, fiyatlar daha da düşecek” fikri bana yanlış geliyor.

Hesaplama yaparken köpük fiyatın normalleşmesi ile enflasyon fiyatlamasını birbirinden ayırt etmek gerek.

Bugün 3 milyonluk evin mi fiyatı düşük?

Bugün en az 1 milyon TL olan arabanın mı?

Neye göre, kime göre fiyat geriledi?

Ya da gerileyecek?"

Kaynak: Haber Merkezi