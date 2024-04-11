Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu sürüyor; sahiller doldu taştı

Dokuz günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar denizi ve plajlarıyla ünlü Çeşme’de ve Bodrum'da yoğunluk oluşturdu.Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, denize girerek serinledi.

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı. Yunan adaları için kapıda vize uygulamasının başlatılması da Çeşme’de yoğunluğa neden oldu. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 28 derecelere kadar yükselmesi ile güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler ünlü Ilıca Plajı’nın yolunu tuttu.

Bodrum’da da Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahiller doldu taştı. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu. Hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığı kent genelinde 25 derecelerde seyredeceği bildirildi.

Kaynak: DHA