Sürücü kursu eğitmeni kazada hayatını kaybetti

Nazilli'den Efeler ilçesi yönüne giden sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel, kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp, takla attı. Kamyonetin sürücüsü Öncel yaşamını yitirdi, yanındaki T.A., C.A. ve M.Y. ise hafif yaralandı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Yaralılar, ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.